Crisis bij Leipzig wordt almaar erger: Openda en co. zwaar onderuit tegen Wolfsburg na dubbel van Amoura

Bij Leipzig zijn ze het winnende spoor al even helemaal kwijt. De ploeg van Openda verkeert tegenwoordig in crisis en ging vandaag in eigen huis stevig onderuit tegen Wolfsburg, waar ex-Jupiler Pro League-spelers Amoura en Maehle de show stalen. Leipzig kon intussen al 6 wedstrijden niet meer winnen.

Vijf verliespartijen en één gelijkspel in hun laatste 6 wedstrijden: het woord "crisis" is helemaal op zijn plek in Leipzig.



Vooral de manier waarop de Duitsers vandaag onderuitgingen, zal weer hard aankomen. Leipzig kreeg in eigen huis een opdoffer te verwerken van Wolfsburg: 1-5.



Al na 16 minuten mochten de boeken toe in de Red Bull Arena. Mohamed Amoura (ex-Union) kon binnen de 4 minuten een voorzet binnentikken aan de eerste paal, een minuut later was de 0-2 een feit dankzij een afgeweken knal van Tomas.

De honger van Amoura was na die dubbele voorsprong nog niet gestild. Hij maakte er op het kwartier een uitgemaakte zaak van met een knal vanuit een erg scherpe hoek. Het leer verdween door de benen van doelman Gulacsi.

Na rust liet ook een andere Wolfsburg-speler met een verleden in ons land zich opmerken. Joakim Mæhle tekende voor de 0-4.

Loïs Openda hielp ploegmakker Orban in het slot nog aan een eerredder met een goeie kopbal, maar het laatste woord was voor de bezoekers. Invaller Behrens zette de pijnlijke eindstand op het bord.