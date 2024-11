VIDEO - Openda geeft heerlijke assist met de hak voor de 0-1, maar verliest topper tegen Dortmund

Een moment van magie.



Loïs Openda kan niet alleen doelpunten scoren, maar ook geweldige assists uitdelen. In de topper tegen Dortmund legde hij met een hakbal het leer voor de voet van spitsmaatje Benjamin Sesko. De Sloveense aanvaller twijfelde niet en knalde de bal via de lat binnen.



Maar de vreugde was van korte duur bij Leipzig, waar ook Arthur Vermeeren in de basis stond. Enkele minuten na de 0-1 stond het al 1-1. Beier stond op de juiste plaats om de gelijkmaker binnen te duwen.



En na de rust bracht Guirassy Dortmund op voorsprong met een rake kopbal. Die achterstand konden Openda en co. niet meer rechtzetten. Zo ziet Leipzig Bayern München 3 punten uitlopen aan de top van het klassement.