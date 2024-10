VIDEO - Het ene pareltje na het andere: Kompany en Bayern spoelen opdoffer in Barcelona door met vijfklapper

De pijnlijke opdoffer in Barcelona is al (bijna) vergeten. Bayern München heeft vanmiddag de pletwals bovengehaald op bezoek bij Bochum. Na een halfuur had de Rekordmeister al een dubbele voorsprong beet, uiteindelijk sprong de teller naar 5. Vincent Kompany zag dat het goed was en genoot zichtbaar van enkele erg knappe goals.