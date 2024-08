Supersub Nusa opnieuw aan het kanon: ex-Bruggeling is matchwinnaar voor Leipzig met goal vlak na invalbeurt

Antonio Nusa is als een kanonskogel begonnen aan zijn avontuur bij Leipzig. Vorige week scoorde hij al bij zijn debuut in de DFB Pokal, vandaag deed de Noor dat kunstje fijntjes over in de Bundesliga-opener van zijn nieuwe team. Nusa viel kort voor het uur in en besliste nauwelijks 4 minuten later al de wedstrijd.