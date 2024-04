Leverkusen kampioen: fans zetten titelfeest te vroeg in, maar ref fluit snel af

Bayer Leverkusen verovert voor het eerst in de clubgeschiedenis de Bundesliga-titel. Met een ruime zege tegen Werder Bremen was de buit snel binnen, al leken de fans met een invasie van het veld nog even roet in het eten te gooien. De ref floot in minuut 90 af. Leverkusen doorbreekt de hegemonie van 11 titels van Bayern München zonder verlies.

Op 1 juli wordt Leverkusen 120 jaar en de club kan die verjaardag vieren met een landstitel, de eerste. De bijnaam Neverkusen mag de vuilbak in. Tot voor vandaag telde het palmares van de club 1 UEFA-Cup (1988) en 1 DFB-beker (1993). Het was al weken duidelijk dat de primeur voor dit jaar zou zijn. De missing link: coach Xabi Alonso. De Spanjaard kwam in oktober 2022 toe. Vorig seizoen eindigde hij 6e, maar dit jaar zag hij zijn jongens in 29 matchen nog niet verliezen. Maar 4 keer werden punten vergooid. De kloof met achtervolgers Bayern München en Stuttgart groeide met de week. En mooier kon een titelmatch niet zijn. Met een handvol goals in een volgepakte BayArena Halverwege de eerste helft trapte de Nigeriaanse aanvaller Victor Boniface, die wij hier maar al te goed kennen van zijn kunstjes bij Union vorig seizoen, de feestelijkheden op gang vanaf de penaltystip.

Granit Xhaka zorgde op het uur voor de verlossing, waarna goudhaantje Florian Wirtz het stadion met een hattrick volledig liet ontploffen.



Na zoveel jaren wachten was het geduld bij de fans op. Ze wachtten niet op het laatste fluitsignaal, maar de ref voelde het goed aan en liet de extra tijd maar voor wat het was.



Twee landgenoten stonden in het andere kamp: Senne Lynen speelde de ganse match, Olivier Deman kwam bij 3-0 in minuut 69 in het veld.



Op 5 speeldagen van het einde is de kloof tussen Leverkusen (79 ptn) en eerste achtervolgers Bayern en Stuttgart (63 ptn) onoverbrugbaar geworden.



De titel smaakt zoet. Leverkusen stopt de reeks van 11 titels van Bayern. Bovendien doen de troepen van Xabi Alonso dat ongeslagen. In elke competitie bovendien.



Ze zijn nog in de running voor de eindzege in de Duitse beker. In de finale nemen ze het op tegen tweedeklasser Kaiserslautern. En de Europa League zetten ze in de heenmatch van de kwartfinales vorige donderdag West Ham met 2-0 opzij.