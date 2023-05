Fans nu al massaal aan stadion voor titelmatch van Dortmund, volg het live vanaf 15.30 uur

clock 10:35

vooraf, 10 uur 35. Allesbepalende slotspeeldag. Vorige week maakte Dortmund dankbaar gebruik van de uitschuiver van de concurrent uit München. Haller trapte de zwart-gelen met twee goals voorbij Augsburg en zo ook over Bayern in het klassement. Dortmund telt daardoor twee punten meer dan Bayern München. Als het zelf wint van Mainz, gaat de titel voor het eerst in 11 jaar terug naar Dortmund. Bij een gelijkspel of een nederlaag moeten Haller & co hopen op puntenverlies van Bayern in Keulen. In de Bundesliga is het doelpuntensaldo doorslaggevend bij een gelijke stand. Op dat vlak doen ze het in München een pak beter. .