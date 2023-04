Fan overlijdt in stadion tijdens Schalke-Leverkusen: "Nederlaag plots niet belangrijk meer"

Een fan moest zaterdag medische hulp krijgen in de slotminuten van de wedstrijd tussen Schalke en Leverkusen. Tijdens de persconferentie na de partij bevestigde een woordvoerster van Schalke dat de persoon overleden is. Beide clubs betuigden hun innige deelneming.

De toeschouwer zakte tijdens de wedstrijd in de zuidelijke bocht van het stadion in elkaar, aldus Schalke. Reanimatiepogingen hadden geen succes.

"Je ziet aan dit trieste nieuws dat er plots veel belangrijkere dingen zijn dan de nederlaag", zei Schalke-coach Thomas Reis na het 0-3 verlies. "Ook van mijn kant bied ik mijn medeleven aan de familie aan."

Uit respect voor het slachtoffer stopten de fans van beide teams zaterdag in de laatste minuten van de wedstrijd met juichen. Ze zwaaiden ook niet meer met vlaggen. De stadionomroeper informeerde de toeschouwers over de noodsituatie. Na de wedstrijd was er ingehouden applaus voor de spelers.

"Natuurlijk merk je het, vooral als een heksenketel als de Veltins-Arena plotseling stil is", zei Schalke-doelman Ralf Fährmann aan Sky.