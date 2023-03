Staartploeg Schalke stooft rivalen uit Dortmund een peer in de Duitse titelstrijd

Dramatisch weekje voor Dortmund: eerst verloren ze tegen Chelsea voor het eerst in 2023, wat hen meteen de kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League kostte, en als klap op de vuurpijl remt hun aartsrivaal Schalke hen af in de titelstrijd.



Schalke leek dit seizoen lange tijd een vogel voor de kat, maar de laatste weken is de motor plots aangeslagen. Winteraankoop Michael Frey bewees ook tegen Dortmund zijn meerwaarde met de panklare assist voor de 1-1.



Toen Guerreiro op het uur toch weer op voorsprong bracht met een prachtige knal leek het varkentje gewassen. Maar een krachtige kopbal van Karaman was een bittere pil voor de bezoekers.



In plaats van naast Bayern aan de leiding te blijven, kijkt Dortmund nu aan tegen een kloof van 2 punten. Schalke komt weg van de laatste plaats, al vertoeft het wel nog altijd op een degradatieplaats.