Mönchengladbach smeert tien Bayern-spelers tweede seizoensnederlaag aan

Bayern won deze week nog op het veld van PSG in de 1/8e finales van de Champions League, maar Mönchengladbach bleek andere koek voor de Rekordmeister.

De leider in de Bundesliga werd daarbij ook niet geholpen door verdediger Upamecano, die al na 8 minuten weer naar de kleedkamer mocht vertreken nadat hij Pléa onder de zoden gestopt had.

Lang duurde het niet voor Mönchengladbach profiteerde van zijn numerieke overwicht. Nog voor het kwartier verzilverde Stindl een vrije trap. Toch haalde Bayern de rust nog met een gelijke stand: Choupo-Mouting gleed de 1-1 binnen.

Ook na de koffie hadden de bezoekers genoeg kansen om ook met zijn tienen te winnen, maar onder meer Sané en Cancelo hadden het vizier niet op scherp staan. Hofmann en Thuram waren wel trefzeker voor de thuisploeg, de aansluitingstreffer van invaller Tel kwam te laat.

Door de nederlaag is de leidersplaats van Bayern München in gevaar. Als Union Berlijn zondagmiddag wint van Schalke 04 wipt het over Bayern naar de 1e plaats.