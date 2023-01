Na de derde 1-1 op een rij voor Bayern: krijgen we toch spannende titelstrijd in Duitsland?

Normaal gezien schakelt Bayern München in de tweede seizoenshelft een versnelling hoger en loopt zo weg van de concurrentie. Maar nu is het omgekeerde aan het gebeuren.



Bayern wist dit jaar nog geen enkele keer te winnen en ziet al zijn achtervolgers naderen tot op 1 of enkele punten.

Na de goal van Leroy Sané leek er nochtans geen vuiltje aan de lucht, maar het was Randal Kolo Muani (die nog scoorde in de halve finales van het WK voor Frankrijk) die met een sleep en afwerking in de verste hoek nieuwe Bayern-doelman Sommer liet vissen.

Omdat Union de Berlijnse derby wist te winnen tegen Hertha (waarna coach Fredi Bobic werd ontslagen) werpt de ploeg uit de hoofdstad zich op tot de grootste uitdager van Bayern, al volgen ook Leipzig en Freiburg op korte afstand.