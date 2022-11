Union Berlin is leidersplaats in Duitsland kwijt na oplawaai van jewelste

Union Berlin had donderdag het Belgische Union nog een nederlaag aangesmeerd in de laatste groepsmatch van de Europa League, maar maakte vandaag onzacht kennis met de harde wetten van het Duitse voetbal.

Leverkusen-trainer Xabi Alonso had zijn 3-4-3-systeem overboord gegooid voor een meer afwachtende 3-5-2. Op papier dan toch, want Leverkusen - afgelopen week nog aan de slag tegen Club Brugge in de Champions League (0-0) - denderde in een wervelende tweede helft over Union heen.

Met goals van Andrich, Diaby (2x), Hlozek en Bakker in een tijdsbestek van amper een halfuur lag Union knock out op de mat. Het is voor Union een evenaring van zijn zwaarste nederlaag ooit in de competitie. In februari 2020 verloor het met dezelfde 5-0-cijfers van Dortmund.



Union (26 punten) moet de koppositie aan Bayern München laten. De Duitse Rekordmeister had ruim twee maanden niet op nummer 1 gestaan, maar telt nu twee punten meer dan Union.

Leverkusen krijgt onderin wat ademruimte en verlaat de degradatiezone. Het prijkt nu op de 14e plaats met 12 punten.