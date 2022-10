Leverkusen - dinsdag tegenstander van Club Brugge - belandt in degradatiezone

Vorig seizoen dwong Bayer Leverkusen een ticket voor de Champions League af door derde te worden in de Bundesliga, net voor Leipzig. Net die laatste ploeg duwt Leverkusen nu naar de degradatieplaatsen.

Christopher Nkunku opende de score in de eerste helft en Timo Werner maakte het werk helemaal af diep in de tweede helft.

Trainer Xabi Alonso, die sinds begin oktober aan de slag is in Duitsland, krijgt de motor moeilijk aan de praat. In de competitie kon Leverkusen een keer winnen, speelde het een keer gelijk en verloor het twee keer onder Alonso.

Het zat zaterdag ook niet mee voor Leverkusen, want tot overmaat van ramp won Stuttgart met een goal in de 91e minuut van Augsburg, waardoor het over Leverkusen springt in de stand.

Leverkusen staat als 16e op een van de drie plaatsen die tot degradatie kunnen leiden. Dinsdag is Leverkusen de tegenstander van Club Brugge in de Champions League.