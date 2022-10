Bayern München houdt Union Berlijn in het vizier dankzij bescheiden zege bij Hoffenheim

Bayern klaarde de klus in Hoffenheim al voor de rust. Na een dik kwartier opende Musiala de score voor de bezoekers. Een corner werd doorgekopt door Goretzka en viel voor de voeten van Musiala, die beheerst afwerkte.

Met de 0-1 op het bord kon Bayern controleren en toeslaan op het juiste moment. Met de rust in zicht verdubbelde Choupo-Moting de voorsprong van de bezoekers na een fraai één-tweetje met Gnabry. De 0-2 kwam in de 2e helft niet meer in gevaar.

Dankzij de overwinning houdt Bayern leider Union Berlijn in het vizier. De seizoensrevelatie speelt zondag op het veld van rode lantaarn Bochum.