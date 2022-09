Borussia Dortmund en Thomas Meunier gaan met de billen bloot in Leipzig

Met 12 op 15 kon Dortmund een goed rapport voorleggen in de Bundesliga. Zaterdag gingen Die Borussen op bezoek in Leipzig, dat zijn competitiestart dan weer gemist had. Thomas Meunier was door de blessure van Thorgan Hazard de enige Belg in de basis.

Maar Dortmund begon rampzalig aan de wedstrijd. Na zes minuten kon Orban de 1-0 al tegen de netten koppen. Een reactie bleef uit van de bezoekers en vlak voor tijd zorgde Szoboszlai met een heerlijke knal voor de 2-0.

Bij Dortmund werden er met Moukoko en Reyna nog wat jonge wolven in de strijd gegooid, maar ook zij konden het tij niet meer keren. Haidara zorgde vijf minuten voor tijd zelfs nog voor de zware 3-0-uitslag.