Emotioneel moment: Marco Richter (24) scoort voor het eerst sinds herstel van teelbalkanker

Augsburg en Hertha hadden allebei hun start in de Bundesliga gemist en konden de punten goed gebruiken. In een gesloten match kreeg Hertha de beste kansen en het was Dodi Lukebakio die met een kopbal de score kon openen.

Hertha hield daarna stand en verdubbelde de score in de extra tijd. Marco Richter maakte de 0-2. De invaller maakte vorig weekend nog maar zijn comeback nadat hij hersteld was van zijn behandeling tegen teelbalkanker.

Vorige week tegen Dortmund lag de lat nog in de weg voor Richter, maar nu was het dus wel raak. Een emotioneel moment. "Mijn doelpunt is natuurlijk de kers op de taart. De afgelopen weken waren heel fijn. Ik heb veel steun gekregen van mijn familie, de club en de ploegmaats, maar nu wil ik gewoon voetballen."

Ook zijn ploegmaats waren blij voor Richter. "Wat een geweldig moment", zei collega-doelpuntenmaker Lukebakio. "We zijn allemaal zo blij voor hem."