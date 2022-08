1-6! Bayern München vernedert Frankfurt en begint als een pletwals aan de Bundesliga

Goed begonnen is half gewonnen. Is uitstekend beginnen dan ook half kampioen?

Beginnen tegen de Duitse recordkampioen is nooit gemakkelijk, maar als je al na 10 minuten 0-2 in het krijt staat, wordt het wel heel moeilijk. Zeker als Bayern München ontketend is en de topspelers hun dagje hebben.

Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt zag dan ook sterretjes tegen de Duitse Rekordmeister. Een van die sterretjes was Sadio Mané. De topaankoop scoorde meteen in zijn debuutmatch.

De Senegalees knalde nog voor het halfuur de 0-3 tegen de netten, eerder scoorde Joshua Kimmich al vanop vrije trap en pegelde ook Benjamin Pavard de bal tegen de netten met een afstandsschot in de linkerhoek..