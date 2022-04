10 op een rij! Bayern München is opnieuw kampioen van Duitsland na zege in Klassiker

Bayern München is voor de 32e keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland. Het had in eigen huis genoeg aan een 3-1-zege in de Klassiker tegen Dortmund om het laken helemaal naar zich toe te trekken in de Bundesliga. Het is de 10e titel op een rij voor de Rekordmeister. Alle Belgen ontbraken trouwens bij de bezoekers door ziekte of blessures.