Lewandowski zit alweer aan 30 goals in één seizoen na vlotte zege tegen Union

Bayern München had rivaal Borussia Dortmund weer tot op 4 punten zien komen. Nieuw puntenverlies kon de Rekordmeister zich dus niet veroorloven tegen Union Berlin.

Die boodschap had Kingsley Coman begrepen: na een kwartier knalde de flankaanvaller de bal enig mooi in de bovenhoek. Het begin van een eenvoudige wedstrijd voor Bayern.

Nianzou verdubbelde nog voor de rust de score met een kopbal na een hoekschop. En dan moest topschutter Robert Lewandowski nog losbarsten. De Pool maakte met een strafschop en binnentikker zijn 30e en 31e goal van het seizoen.

Het is nu al het vijfde seizoen in de Bundesliga dat Lewandowski minstens 30 doelpunten maakt in één jaargang, al de vierde keer op rij. Alleen clubicoon Gerd Müller slaagde daar eerder al in.