Bayern kan glansprestatie in CL niet doortrekken en morst weer met de punten in Bundesliga

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Kevin Akpoguma (TSG 1899 Hoffenheim) stond buitenspel.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Kevin Akpoguma (TSG 1899 Hoffenheim) stond buitenspel. tweede helft, minuut 92.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Kevin Akpoguma (TSG 1899 Hoffenheim) stond buitenspel.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Kevin Akpoguma (TSG 1899 Hoffenheim) stond buitenspel. tweede helft, minuut 87.

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Angelo Stiller (TSG 1899 Hoffenheim).

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Angelo Stiller (TSG 1899 Hoffenheim). tweede helft, minuut 85.

Dennis Geiger (TSG 1899 Hoffenheim) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lucas Hernández (FC Bayern München).

Dennis Geiger (TSG 1899 Hoffenheim) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lucas Hernández (FC Bayern München). tweede helft, minuut 84.

81'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Joshua Kimmich (FC Bayern München), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 81.