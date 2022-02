Bayern krijgt vicekampioen Leipzig klein na boeiende topper

Met Bayern München en Leipzig stond de kampioen tegenover de vicekampioen in Duitsland. Terwijl Bayern als vanouds domineerde in eigen land, was Leipzig bezig aan een minder seizoen. Die Roten Bullen stonden pas 7e in de stand, maar hadden in 2022 wel al vier wedstrijden op rij gewonnen.

Maar na amper 12 minuten schoot Leipzig zichzelf al in de voet. Een ziekenhuisbal van Orban schotelde Müller de 1-0 voor. De bezoekers rechtten snel de rug en rond het halfuur hing André Silva de bordjes alweer in evenwicht.

Leipzig leek de rust te gaan halen, maar dat was buiten de onvermijdelijke Lewandowski gerekend. De Pool werkte zijn 24e goal van het seizoen tegen de touwen. Leipzig liet zich echter opnieuw niet uit zijn lood slaan en acht minuten na de rust haalde het opnieuw een achterstand op via Nkunku.

In plaats van moed te putten uit de gelijkmaker deed Leipzig zich niet veel later opnieuw de das om. Gvardiol ontzette een voorzet van Gnabry ongelukkig voorbij zijn eigen doelman: 3-2.

Bayern kreeg de zege zo in de schoot geworpen, want in de slotfase liet het zich meer uit het lood slaan. De Rekordmeister verstevigt zo zijn greep aan de top van het klassement, Leizpig blijft hangen onder de Europese plaatsen.