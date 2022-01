Lewandowski en Müller slopen mijlpalen in recordmatch van Bayern

Tussen 2012 en 2014 slaagde Bayern München erin om 65 competitieduels op rij te scoren, maar dat record moest er tegen Keulen aan geloven. Na amper 9 minuten kon Lewandowski de bal al in de verste hoek mikken.

Thomas Müller maakte de recordavond van Bayern nog wat mooier door zelf ook een mijlpaal te ronden. Na zijn assist voor Lewandowski zette hij ook Tolisso op weg naar de 0-2, goed voor zijn 150e assist in de Bundesliga.

En dan kan recordjager Lewandowski uiteraard niet achterop blijven. De 33-jarige Pool sloot de tweede helft af met een hattrick, goed voor doelpunten 22 en 23 van het seizoen. In totaal heeft de doelpuntenmachine nu 300 goals gescoord in de Bundesliga. Komt het record van Gerd Müller (365 goals) nog in gevaar?

Bayern blijft dankzij de 0-4-zege in Keulen 6 punten voor op eerste achtervolger Borussia Dortmund. Bayern knokt dit seizoen voor zijn 10e(!) landstitel op rij.