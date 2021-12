LIVE: Dortmund en Bayern vliegen er meteen in in Duitse topper

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Erling Haaland (Borussia Dortmund) stond buitenspel.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Erling Haaland (Borussia Dortmund) stond buitenspel. eerste helft, minuut 40.

Marco Reus (Borussia Dortmund) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lucas Hernández (FC Bayern München). eerste helft, minuut 39.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Julian Brandt (Borussia Dortmund), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 38.