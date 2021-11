Dortmund-Belgen kruipen door het oog van de naald tegen Stuttgart

Het verrassende verlies van Bayern München op het veld van Augsburg was voor Dortmund de uitgelezen kans om de kloof in de stand weg te werken. De thuisploeg begon dan ook met veel overgave aan de wedstrijd, maar moest vrede nemen met een brilscore aan de rust.

Na rust brak Donyell Malen de ban. De Nederlandse vleugelspeler knalde de 1-0 op het scorebord. Zijn eerste doelpunt in de Bundesliga. Lang kon hij er niet van genieten, want 7 minuten later hingen de bordjes alweer in evenwicht.

Dortmund wou absoluut geen puntenverlies lijden in het Signal Iduna Park. Thorgan Hazard kwam oog in oog met doelman Müller na een snelle omschakeling in de slotminuten. De Rode Duivel hield het hoofd niet koel, Marco Reus wel. De Duitser tikte de bevrijdende treffer tegen de touwen.

Dortmund komt zo op 1 punt van leider Bayern München. Eerste achtervolger Freiburg volgt al op 5 punten, maar speelt morgen nog tegen Eintracht Frankfurt.