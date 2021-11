Dortmund trekt aan het kortste eind in Duitse topper bij Leipzig

Na de zege van leider Bayern tegen Freiburg moest ook Dortmund winnen om de rol bovenaan niet te lossen, maar dat is geen eenvoudige opdracht bij een bezoekje aan Leipzig. Bovendien misten de bezoekers nog steeds hun geblesseerde goaltjesdief Erling Haaland.



Meunier, Witsel en Hazard hadden wel een basisplaats bij Dortmund, dat na een halfuur moest achtervolgen na een doelpunt van de bedrijvige Nkunku, die Kobel kansloos liet.



De bezoekers kreunden onder de druk van de thuisploeg, maar kwamen na de rust tegen de gang van het spel toch langszij. Meunier stuurde Reus in het straatje en die faalde niet oog in oog met Gulacsi.



Dik 20 minuten voor tijd kroop doelpuntenmaker Nkunku in de rol van aangever. De Fransman bood Poulsen de 2-1 aan, meteen ook de eindstand.



Dankzij de overwinning behoudt Leipzig de voeling met de top 4. De kloof tussen nummer 2 Dortmund en leider Bayern bedraagt nu 4 punten.