BEKIJK: Nummer 3 deze week! Hazard knikt Dortmund naar winst tegen Köln

Borussia Dortmund blijft in de nek van Bayern München hijgen. De tweede in de Bundesliga kleurde vandaag opnieuw zwart-geel-rood. Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard mochten het in eigen huis opnemen tegen middenmotor FC Köln.

Witsel en co kwamen goed uit de catacomben en controleerden het spel autoritair in de eerste helft . Dat leverde net na de rust ook meteen een doelpunt met een Belgisch randje op.

Thorgan Hazard bedankte Jude Bellingham voor zijn fijnsnarige voorzet en knikte zijn ploeg - vlak voor de rust - op voorsprong. Het blijkt de week van Hazard te zijn. Dinsdag scoorde hij ook al de beide treffers in het 2-0-gewonnen bekerduel tegen tweedeklasser Ingolstadt.

In het begin van de tweede helft kwam Köln beter voor de dag. Dortmund werd tot twee verdedigende gordels gedegradeerd, maar hield het hoofd toch koel. Met succes: na een uur spelen, buffelde invaller Steffen Tigges de eindstand op het bord.

Door de 5-2-overwinning van veelvraat Bayern München, blijft Dortmund op één punt van de leidersplaats bengelen.