Bayern kan tegen Berlin weer opgelucht ademhalen na 5-0-bekerblamage

De pijnlijke 5-0-nederlaag eerder deze week in de beker, heeft Bayern München stevig met de voeten op de grond geramd. Coach Julian Nagelsmann piekerde niet te veel over een verklaring: "We kunnen ook eens fouten maken", zei hij.



Tegen Union Berlin, de vijfde in de Duitse competitie, kon Bayern zich geen tweede collectieve offday veroorloven. Nagelsmann stuurde zijn absolute sterren het veld op om de naam van de club te zuiveren.

Van vallende sterren was vandaag geen sprake. Vooral Robert Lewandowski schitterde. Hij zette de toon met een snel doelpunt vanaf de stip en een knappe vrije trap naast de muur. Leroy Sané zorgde na 35 minuten al voor een overtuigende 3-0-voorsprong.

Klusje geklaard. Bayern haalde de voet van het gaspedaal en speelde de wedstrijd op automatische piloot uit. Die Mannschaft slikte nog twee tegentreffers, maar Kingsley Coman en Thomas Müller consolideerden de 2-5-triomf.