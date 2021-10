Frankfurt verovert na Antwerpen ook München en wint verrassend bij Bayern

Frankfurt was donderdag nog te sterk voor Antwerp in de Europa League, maar met Bayern München kreeg de club zondagavond een tegenstander van een ander kaliber voor de kiezen.



Bayern begon sterk aan de wedstrijd en klom op het halfuur op voorsprong dankzij een goal van Goretzka, die een assist van Lewandowski verzilverde.



Frankfurt antwoordde meteen aan de overkant. Hinteregger kopte een hoekschop van Kostic voorbij een kansloze Neuer, die zelfs nog de 1-2 van Touré moest voorkomen.



Na de koffie ging Bayern op jacht naar de 2-1, maar Frankfurt-doelman Trapp was op geen foutje te betrappen. In de slotfase gingen de 3 punten zowaar nog naar de bezoekers. Kostic nam Neuer te grazen met een ferme knal.