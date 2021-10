Slecht nieuws aan vooravond Nations League: Meunier valt uit bij Dortmund

Slecht nieuws voor de Rode Duivels. In de wedstrijd Dortmund-FC Augsburg moest Thomas Meunier net na de rust zelf om een wissel vragen. Onze landgenoot wees naar zijn knie en werd door Thorgan Hazard vervangen.

Het is afwachten wat er juist aan de hand is met de knie van Meunier, maar het Nations League-duel tegen Frankrijk komt wel in het gedrang.

Onze Rode Duivels spelen volgende week donderdag (in de halve finale) in Turijn tegen Frankrijk. Een dag vroeger staat Europees kampioen Italië in Milaan tegenover Spanje.

De winnaars spelen op 10 oktober in de finale, de verliezers duelleren die dag om de derde plaats.