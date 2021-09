Borussia Dortmund toont karakter in doelpuntenkermis, 12 op 12 voor Wolfsburg

In de Bundesliga hebben Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund de toeschouwers waar voor hun geld gegeven. Leverkusen kwam 3 keer op voorsprong, maar Dortmund kwam telkens langszij en dankte Erling Haaland voor het winnende doelpunt. De koppositie in Duitsland is echter in handen van Wolfsburg, dat met 0-2 won bij Greuther Fürth.