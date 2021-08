Wolfsburg klopt Europese opponent van Club Brugge en behoudt maximum

Leipzig was vorig seizoen de nummer 2 in de Bundesliga en is de komende weken 2 keer de tegenstander van Club Brugge in de poulefase van de Champions League.

Een prima test dus voor Wolfsburg, dat onder nieuwe trainer Mark van Bommel zijn eerste 2 matchen van het seizoen gewonnen had. De Nederlander zette Koen Casteels in doel, maar hield Sebastiaan Bornauw en Aster Vranckx op de bank.

De wedstrijd werd beslist met één doelpunt. Vroeg in de 2e helft stond Roussillon op de juiste plek om een rebound binnen te duwen. Dankzij de goal van de Franse linksachter trekt Wolfsburg zijn perfecte seizoensstart door. Leipzig telt na 3 punten na 3 matchen.