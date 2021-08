Invaller Nmecha schenkt Wolfsburg de zege tegen Hertha van scorende Lukebakio

Met Hertha-Wolfsburg kregen we een Belgisch getinte affiche op speeldag twee in de Bundesliga. Bij Hertha stonden Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio in de basis. Bij Wolfsburg stond Koen Casteels tussen de palen en zat Sebastiaan Bornauw op de bank.

Het was ook een Belg die op het uur de score opende. Brooks stopte Lukebakio foutief af in de zestien en de aanvaller zette de elfmeter zelf om. Maar Wolfsburg had nog een slotoffensief in petto en maakte een kwartier voor tijd gelijk via Baku.

We leken in Berlijn op een 1-1 af te stevenen, maar dat was buiten Lukas Nmecha gerekend. De ex-Anderlecht-spits mocht 20 minuten voor tijd invallen en ontpopte zich in zijn tweede competitiematch voor Wolfsburg meteen tot held: in minuut 88 trapte hij Die Wölfe naar de zege.

Door de tweede overwinning op rij komt Wolfsburg aan kop van het klassement in Duitsland. Hertha blijft met 0 op 6 achter.