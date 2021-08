Fenomenale Haaland scoort 2 keer en geeft 2 assists, Hazard pikt goal mee

Een orkestmeester in het Signal Iduna Park. Erling Haaland is de Bundesliga gestart met een one-man-show. Het Noorse fenomeen was op de openingsspeeldag tegen Frankfurt goed voor 2 doelpunten en 2 (of waren het er 3?) assists.



De spits begon zijn straffe prestatie met een assist voor Marco Reus, die zijn 100e Bundesliga-doelpunt voor Dortmund scoorde. 9 minuten later - het stond dan al 1-1 - bediende Haaland onze landgenoot Thorgan Hazard. En er was amper afgetrapt of de Noor prikte zelf zijn eerste doelpunt van de avond tegen de netten.



Ook na rust bleef Haaland onhoudbaar. Na een prima aanval zette hij Reyna op weg naar de 4-1. Een hattrick aan assists? Toch niet. Vreemd genoeg kenden de statistiekenbureaus de beslissende pass niet toe aan de Noor, omdat de bal nog gedevieerd zou zijn.

Haaland haalde zijn gram door 20 minuten voor tijd zijn 2e treffer van de avond te scoren.



We herhalen nog even de waanzinnige cijfers van Haaland in de Bundesliga: 61 wedstrijden, 61 goals en 17 assists. Slik.