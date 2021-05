Lewandowski evenaart met 40e competitiegoal record van Gerd Müller

Gerd Müller is al jaren de topschutter aller tijden in de Bundesliga met 365 doelpunten. "Der Bomber" mikte in 1971-1972 zelfs 40 doelpunten in één seizoen tegen de netten. Een record dat ongenaakbaar leek.

Maar Robert Lewandowski, die met 276 goals in de Duitse competitie al even op nummer 2 staat in de topschutterslijst aller tijden, heeft dat huzarenstukje kunnen herhalen. Tegen Freiburg knalde hij vanaf de strafschopstip nummer 40 van het seizoen binnen.

En Lewandowski kan zelfs nog straffer doen dan clubicoon Müller. Hij heeft nog een halve wedstrijd tegen Freiburg en de thuismatch tegen Augsburg om op zoek te gaan naar zijn 41e goal.