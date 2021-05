Bayern rolt Gladbach op in kampioenenmatch, Lewandowski (+3) zit aan 201 Bayern-goals

Met een 9e titel op een rij weten ze bij Bayern wel hoe je een titelfeestje bouwt. Toch werd er voor de aftrap niet gevierd. De spelers van Bayern zorgde tegen Gladbach zelf voor hun toeters en bellen.

Lewandowski scoorde zijn snelste goal van het seizoen en zou er later nog 2 bij doen, waaronder een penalty. Met 39 goals komt hij op een zucht van het record van Gerd Müller, die in 1972 op 40 goals strandde. Hij is ook de 2e speler uit de geschiedenis, na diezelfde Müller, die 200 goals (nu al 201) maakt voor 1 club.

"Ik ga altijd voluit", zei Lewandowski hierover. "Ik kan mijn ploegmaats enkel bedanken voor al die assists."

De titel komt dan niet onverwacht, voor coach Hansi Flick is het zo toch een leuk afscheid van Bayern, nadat hij met de Champions League en beker eerder al twee doelen zag wegvallen. Volgend seizoen wordt Flick vervangen door Julian Nagelsmann.