VIDEO: Boyata helpt Hertha aan belangrijke zege met oog op behoud

Schalke ging het best van start en dat resulteerde in de snelle openingsgoal van Amine Harit, die al na 6 minuten scoorde op aangeven van Sead Kolasinac. Hertha was niet uit zijn lood geslagen en knokte terug. Dedryck Boyata kopte in de 19e minuut de gelijkmaker tegen de touwen.

Na de rust gingen de bezoekers, met Dodi Lukebakio die net voor het uur zijn rentree vierde na een coronabesmetting, over de thuisploeg heen. Invaller Jessic Ngamkam zorgde een kwartier voor tijd voor de 1-2 na een knappe actie.

Benito Raman kwam bij Schalke Klaas-Jan Huntelaar aflossen in minuut 77 en knalde de ultieme kans op de gelijkmaker nog tegen de paal. Lukebakio werd in de slotfase nog met een tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Met nog twee wedstrijden voor de boeg schuift Hertha op naar de 13e plaats in de rangschikking met 34 punten. Het telt 3 punten meer dan nummer 16 Bielefeld en vijf meer dan FC Keulen, de voorlaatste in de stand. Zaterdag staat Hertha-Keulen op het programma.