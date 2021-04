Bayern München mag de bierdouches al reserveren voor komend weekend

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Leroy Sané (FC Bayern München).

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Leroy Sané (FC Bayern München). tweede helft, minuut 93.

Kerem Demirbay (Bayer 04 Leverkusen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Alphonso Davies (FC Bayern München). tweede helft, minuut 92.

Wendell (Bayer 04 Leverkusen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Tanguy Kouassi (FC Bayern München). tweede helft, minuut 88.

Joshua Kimmich (FC Bayern München) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen). tweede helft, minuut 88.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) stond buitenspel. tweede helft, minuut 86.

85'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Kerem Demirbay (Bayer 04 Leverkusen), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 85.