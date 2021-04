Bayern München kan zijn 31e titel al ruiken dankzij flatertjes Koen Casteels

Fase per fase

Fase per fase

17:26 einde, 17 uur 26. Einde: 2-3! Bayern zet een grote stap richting de Duitse titel met deze overwinning. Ze slaan een kloof van 7 punten met hun dichtste belager RB Leipzig. . Einde: 2-3! Bayern zet een grote stap richting de Duitse titel met deze overwinning. Ze slaan een kloof van 7 punten met hun dichtste belager RB Leipzig.

17:24 tweede helft, 17 uur 24. Er komt nog een voorzet, maar de luchtmacht van Bayern is bij de pinken. Neuer neemt de bal op en stuurt zijn troepen naar de voorposten. . Er komt nog een voorzet, maar de luchtmacht van Bayern is bij de pinken. Neuer neemt de bal op en stuurt zijn troepen naar de voorposten.

17:21 tweede helft, 17 uur 21. Mbabu gaat door, maar Hernandez ziet dat niet graag gebeuren. De Spanjaard komt hard in en doet vooral zichzelf pijn. Hij moet ondersteund worden om het veld te verlaten. Kouassi mag nog wat seconden maken. . Mbabu gaat door, maar Hernandez ziet dat niet graag gebeuren. De Spanjaard komt hard in en doet vooral zichzelf pijn. Hij moet ondersteund worden om het veld te verlaten. Kouassi mag nog wat seconden maken.

17:19 tweede helft, 17 uur 19. Choupo-Moting toont nog drang naar voor. Na een goede actie trapt hij driest op de bal. Het leer vliegt de tribunes in. Gelukkig zat er niemand op stoeltje 34C. . Choupo-Moting toont nog drang naar voor. Na een goede actie trapt hij driest op de bal. Het leer vliegt de tribunes in. Gelukkig zat er niemand op stoeltje 34C.

17:16 + 5' voor Wolfsburg. Wolfsburg krijgt nog een smak minuten extra om een slotoffensief op poten te zetten. . tweede helft, 17 uur 16. + 5' voor Wolfsburg Wolfsburg krijgt nog een smak minuten extra om een slotoffensief op poten te zetten.

17:14 tweede helft, 17 uur 14. Davies wordt onderuit gehaald aan de rand van de grote rechthoek. Kimmich nestelt zich achter de vrije trap. Hij vindt Müller in de 1e zone. De spits van Bayern trapt de bal in het zijnet. . Davies wordt onderuit gehaald aan de rand van de grote rechthoek. Kimmich nestelt zich achter de vrije trap. Hij vindt Müller in de 1e zone. De spits van Bayern trapt de bal in het zijnet.

17:12 tweede helft, 17 uur 12. Wolfsburg morst. Wolfsburg is aan zet. Na een counter komt de bal in de voeten van Roussillon. Weghorst staat vrij aan de 2e paal, maar hij gaat voor eigen succes. Zijn schot gaat voorlangs. . Wolfsburg morst Wolfsburg is aan zet. Na een counter komt de bal in de voeten van Roussillon. Weghorst staat vrij aan de 2e paal, maar hij gaat voor eigen succes. Zijn schot gaat voorlangs.

17:10 tweede helft, 17 uur 10. Mbabu heeft tijd om de krant te lezen en zijn voorzet te versturen. Aangezien hij op een voetbalveld staat, kiest hij enkel voor het laatste. Hij had misschien beter voor de krant gekozen want zijn voorzet waait naar niemand. Er stond nochtans veel groen volk in de box. . Mbabu heeft tijd om de krant te lezen en zijn voorzet te versturen. Aangezien hij op een voetbalveld staat, kiest hij enkel voor het laatste. Hij had misschien beter voor de krant gekozen want zijn voorzet waait naar niemand. Er stond nochtans veel groen volk in de box.

17:08 tweede helft, 17 uur 08. Geweer Coman hapert. Na een mooie combinatie van Bayern komt de bal naar Coman. De fransman komt goed naar binnen en schudt zo zijn mannetje af. Hij krijgt een zee van ruimte om af te drukken, maar hij verstuurt een slap pasje. Hier zat meer in ... . Geweer Coman hapert Na een mooie combinatie van Bayern komt de bal naar Coman. De fransman komt goed naar binnen en schudt zo zijn mannetje af. Hij krijgt een zee van ruimte om af te drukken, maar hij verstuurt een slap pasje. Hier zat meer in ...

17:05 tweede helft, 17 uur 05. Het momentum voor Wolfsburg om de 3e treffer te maken, lijkt nu even weg. Bayern controleert voorlopig handig. . Het momentum voor Wolfsburg om de 3e treffer te maken, lijkt nu even weg. Bayern controleert voorlopig handig.

17:04 tweede helft, 17 uur 04. Boateng uit de 2e lijn. Boateng krijgt de bal voor zijn voeten op 25 meter van de kooi. "Waarom niet", denk de verdediger van Bayern. Hij zet er zijn voet tegen, maar Casteels kan makkelijk oprapen. . Boateng uit de 2e lijn Boateng krijgt de bal voor zijn voeten op 25 meter van de kooi. "Waarom niet", denk de verdediger van Bayern. Hij zet er zijn voet tegen, maar Casteels kan makkelijk oprapen.

17:02 tweede helft, 17 uur 02. Pavard brengt de bal voor. Het leer waait naar de 2e zone richting Coman, maar Lacroix is als 1e op de bal. . Pavard brengt de bal voor. Het leer waait naar de 2e zone richting Coman, maar Lacroix is als 1e op de bal.

17:01 tweede helft, 17 uur 01. Coman komt MVP Musiala vervangen. Musiala zal vandaag geen hattrick maken. Hij mag plaats nemen op de bank na een zeer puike wedstrijd. Coman is zijn vervanger. . Coman komt MVP Musiala vervangen Musiala zal vandaag geen hattrick maken. Hij mag plaats nemen op de bank na een zeer puike wedstrijd. Coman is zijn vervanger.

16:59 tweede helft, 16 uur 59. Brekalo charmeert. Hij zorgt 2 keer op enkele minuten voor gevaar bij Wolfsburg. Sleept hij zo een basisplaats in de wacht? . Brekalo charmeert. Hij zorgt 2 keer op enkele minuten voor gevaar bij Wolfsburg. Sleept hij zo een basisplaats in de wacht?

16:57 tweede helft, 16 uur 57. Alaba combineert met Müller de 16-meter in. De Oostenrijker wordt tegen de grond gewerkt door Brooks, maar er is geen vuiltje aan de lucht volgens de scheidsrechter. . Alaba combineert met Müller de 16-meter in. De Oostenrijker wordt tegen de grond gewerkt door Brooks, maar er is geen vuiltje aan de lucht volgens de scheidsrechter.

16:56 tweede helft, 16 uur 56. We zijn halfweg de 1e helft en deze wedstrijd kan nog alle kanten op. Davies is nu degene die een schot lost naar Casteels. Onze landgenoot kan de bal in hoekschop duwen. . We zijn halfweg de 1e helft en deze wedstrijd kan nog alle kanten op. Davies is nu degene die een schot lost naar Casteels. Onze landgenoot kan de bal in hoekschop duwen.

16:52 tweede helft, 16 uur 52. Wolfsburg gelooft er nog in. Weghorst duikt op voor de goal, maar een doelpunt kan hij niet maken. Bayern laat Wolfsburg nu wel weer in de wedstrijd komen. . Wolfsburg gelooft er nog in Weghorst duikt op voor de goal, maar een doelpunt kan hij niet maken. Bayern laat Wolfsburg nu wel weer in de wedstrijd komen.

16:49 tweede helft, 16 uur 49. Mbabu ontpopt zich even tot Beckham. Hij krult de bal knap voor de goal in de rug van Boateng en co. Weghorst kan er zijn voet net niet tegen zetten. . Mbabu ontpopt zich even tot Beckham. Hij krult de bal knap voor de goal in de rug van Boateng en co. Weghorst kan er zijn voet net niet tegen zetten.

16:48 Het was niet de 1e helft van Casteels. Kan hij zich in de 2e helft herpakken? tweede helft, 16 uur 48. Het was niet de 1e helft van Casteels. Kan hij zich in de 2e helft herpakken? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1383428531028316169