Leipzig zet de deur open voor Bayern na gelijkspel tegen Hoffenheim

Met een kloof van 5 punten op leider Bayern München moest Leipzig winnen om zijn titelaspiraties gaaf te houden. Maar de nummer 2 in de Bundesliga slaagde er vrijdagavond niet in om de strakke organisatie van Hoffenheim te ontregelen in een wedstrijd om snel te vergeten.

Leipzig kon zijn stempel niet drukken en miste scherpte in de uitvoering. De eerste grote kans kwam er pas na de rust, al werd Hoffenheim-keeper Baumann niet in verlegenheid gebracht door het schot van Nkunku.

Ook enkele wissels konden niet voor een kentering zorgen, al was er in de extra tijd nog wel even hoop nadat Poulsen de bal tegen de netten gekopt had. Maar de scheidsrechter keurde na het bekijken van de beelden het doelpunt af voor voorafgaand handspel.

Door het gelijkspel geeft Leipzig Bayern mogelijk een vrijgeleide naar de titel. Als de Rekordmeister zaterdag wint op het veld van nummer 3 Wolfsburg is het verschil tussen 1 en 2 zeven punten.