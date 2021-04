Dortmund freewheelt voorbij Werder Bremen, Haaland scoort na maand droogte

Om de titel in Duitsland speelt Dortmund al een tijdje niet meer mee. De ploeg van Rode Duivels Thorgan Hazard, Meunier en de gebleseerde Witsel en kon op speeldag 29 in de Bundesliga wel maar beter winnen van Werder Bremen, om de kansen op Champions League gaaf te houden.

Na een kwartiertje bemoeilijkte Rashica die opdracht voor Dortmund, met een doelpunt voor Werder, maar de thuisploeg draaide nog voor de rust die situatie helemaal om.

Reyna opende de score voor Die Borussen, zonder Belgen in de basis, met een lekkere knal, daarna was het aan Haaland die met twee treffers zijn doelpuntentotaal nog eens kon aandikken. De Noor had al een maandje niet meer gescoord, sinds de Bundesliga-wedstrijd tegen Koln.

De buit was binnen voor Dortmund, dat diep in het slot Hummels de 4-1 nog zag scoren. Met de zege blijft Dortmund op plek 5 hangen in de stand, op 4 punten van de vierde plek en het bijhorende Champions League-ticket.