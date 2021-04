Ex-Genk-coach Hannes Wolf mist zijn start niet bij Leverkusen

Gonçalo Paciência (FC Schalke 04) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen).

Gonçalo Paciência (FC Schalke 04) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen). tweede helft, minuut 93.

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Can Bozdogan (FC Schalke 04). tweede helft, minuut 92.

Leon Bailey (Bayer 04 Leverkusen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Amine Harit (FC Schalke 04). tweede helft, minuut 92.

Amine Harit (FC Schalke 04) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen). tweede helft, minuut 90.

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Can Bozdogan (FC Schalke 04). tweede helft, minuut 88.

Klaas-Jan Huntelaar kan scoren voor FC Schalke 04. De assist komt op naam van Can Bozdogan. tweede helft, minuut 81.

Karim Bellarabi (Bayer 04 Leverkusen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sead Kolašinac (FC Schalke 04). tweede helft, minuut 80.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Leon Bailey (Bayer 04 Leverkusen), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 77.