Penaltygoal van Lukebakio levert punt op in Berlijnse derby

Hertha Berlijn is in de Bundesliga verwikkeld geraakt in de degradatiestrijd. Een goed resultaat in de derby was dus welkom maar Union kwam na amper 10 minuten op voorsprong na een knal van Robert Andrich.

In een amusante eerste helft kwamen de bezoekers wel nog langszij. Lukebakio zette zijn penalty zonder aarzelen om.

Na de pauze zakte het tempo dramatisch en waren er geen kansen meer te zien. Met het extra punt op zak staat Hertha nu 15e, net boven de degradatiezone.