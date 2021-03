Vroege en late goal van Haaland leveren Dortmund maar punt op

Thorgan Hazard en Thomas Meunier mochten al na drie minuten vieren op het veld. Ploegmaat Haaland zette de bezoekers razendsnel op voorsprong in Keulen. Na een goeie diepe bal van Emre Can werkte de Noor prima af.

Maar het mooie begin kreeg geen vervolg. Na ongelukkig handspel ging de bal op de stip en kwam Keulen langszij. Daarna profiteerde Jakobs van wat nonchalance bij Meunier om de 2-1 in doel te pegelen.

Keulen heeft punten nodig in de degradatiestrijd en moest zwoegen om de voorsprong vast te houden. Eerst trof Haaland nog het doelhout, maar in de laatste minuut van de wedstrijd was het dan toch raak. Hij zorgde voor een verdiende gelijkmaker, maar Dormtund schiet weinig op met een punt in de strijd om CL-voetbal.