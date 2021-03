Geen record voor Casteels, die zich na 673 minuten nog eens moet omdraaien

Casteels kreeg in de achtste minuut al een tegentreffer van Christoph Baumgartner te verduren. Net voor rust moest onze landgenoot zich een tweede keer omdraaien, na een treffer van Andrej Kramaric.

De Wolfsburg-doelman was sinds 16 januari, tijdens het 2-2 gelijkspel tegen Leipzig, ongeslagen. Hij rijgde zeven clean sheets aan elkaar, maar slaagt er dus niet in het all time record van Timo Hildebrand te breken. Die bleef in 2003 als doelman van Stuttgart 884 minuten zonder tegengoal.

In de Duitse beker kwam woensdag ook al een einde aan de indrukwekkende reeks van Casteels. In de kwartfinales werd het toen 2-0 tegen Leipzig.

Ondanks de nederlaag blijft Wolfsburg wel op de derde plek vastgenesteld. Hoffenheim zet zich wat steviger vast in de middenmoot, op een elfde stek.