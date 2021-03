Zet Dortmund - met Meunier en Hazard - Bayern een hak in Duitse titelstrijd?

18:08 vooraf, 18 uur 08. Bayern koning van de assists. De man met de meeste assists in de Bundesliga is Müller, met 11 stuks. Op plek 2 en 3 vinden we met Kimmich en Coman ook 2 Bayern-spelers terug. Topscorer in de Duitse competitie is Lewandowski. De Pool scoorde al 28 doelpunten, dat zijn er 9 meer dan zijn eerste achtervolger, André Silva (Frankfurt). . Bayern koning van de assists De man met de meeste assists in de Bundesliga is Müller, met 11 stuks. Op plek 2 en 3 vinden we met Kimmich en Coman ook 2 Bayern-spelers terug.

Topscorer in de Duitse competitie is Lewandowski. De Pool scoorde al 28 doelpunten, dat zijn er 9 meer dan zijn eerste achtervolger, André Silva (Frankfurt).

17:42 vooraf, 17 uur 42. Dortmund aast op revanche. Op speeldag 7 keken beide teams elkaar al eens in de ogen dit seizoen. Het werd een 2-3-zege voor Bayern in een spektakelstuk. Alaba, Lewandowski en Sané scoorden voor Bayern, bij Dortmund stonden Reus en Haaland achter het kanon. Ook de Duitse Supercup werd aan het begin van het seizoen een prooi voor de Rekordmeister. En ook toen werd het een zege met drie doelpunten tegen twee.

Ook de Duitse Supercup werd aan het begin van het seizoen een prooi voor de Rekordmeister. En ook toen werd het een zege met drie doelpunten tegen twee.

17:36 vooraf, 17 uur 36. Meunier en Hazard bij Dortmund. Dortmund start met twee Rode Duivels aan de wedstrijd. Meunier start op de rechtsachter en ook Hazard staat aan de aftrap. De geblesseerde Witsel is er uiteraard nog steeds niet bij. Het Noorse wonderkind Haaland mist vandaag wel zijn maatje Sancho voorin.

17:34 vooraf, 17 uur 34. IJzersterk Bayern. Bij Bayern zien we geen verrassingen in het elftal en het hoeft u dan ook niet te verbazen dat er een ijzersterk elftal aan de start verschijnt. Lewandowski moet voor goals zorgen en krijgt steun van Sané, Müller en Coman. Achterin geeft coach Flick de voorkeur aan Alaba op de linksachter in plaats van Hernandez.

17:30 vooraf, 17 uur 30. Bayern - Dortmund. Bayern München is zijn koppositie in de Bundesliga nog voor de partij tegen Dortmund kwijtgespeeld aan Leipzig, dat ging winnen bij Freiburg. De kloof is slechts één puntje. Bij winst wipt het weer over Leipzig naar de leiding, bij verlies blijft het op plek 2 steken.

17:30 - Vooraf Vooraf, 17 uur 30

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Niklas Süle, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Robert Lewandowski

Opstelling Borussia Dortmund. Marwin Hitz, Thomas Meunier, Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz, Marco Reus, Emre Can, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney, Thorgan Hazard, Erling Haaland