Haaland opent aangename topper, maar Lewandowski heeft het laatste woord

Haaland - Lewandowski: 2-2

Na 25 minuten spelen had de derde goal op het scorebord moeten staan, maar Haaland greep zich naar de haren. Meunier kon in de zestien kiezen tussen een schot of een voorzet richting de Noor. Het werd een voorzet, veel te slap.

Maar het kwam al snel in de penarie. Haaland had nog geen twee minuten nodig om Neuer te verschalken. De Noorse doelpuntenmachine deed er na amper 10 minuten nog eentje bij. Man van de assist: Thorgan Hazard, zijn eerste in de competitie dit seizoen.

Zowel de Duitse Supercup (3-2) als de heenwedstrijd in de competitie (2-3) waren een prooi voor de Duitse landskampioen. Bayern ontving Dortmund vandaag dan ook met vertrouwen in de Allianz Arena.

Exit Haaland, Bayern deelt genadeschot uit

De tweede helft startte al even furieus als de eerste. Hazard kon na een minuut voetballen uithalen met zijn rechter, maar zijn pegel vond het zijnet. Aan de overkant kon Coman een blunder van Hitz net niet afstraffen.

Na een tackle van Alaba op de voet van Haaland zat de wedstrijd van de Noor erop. Hij werd uit voorzorg gewisseld. Nadien hadden de bezoekers geen verhaal meer. Dortmund miste draaischijf Witsel.

Bayern drukte steeds meer door en na enkele halve kansen was het dan toch raak. Goretzka plaatste zijn knal perfect in de linkerhoek: opnieuw was een 3-2-scenario in de maak.

Maar dat was buiten Lewandowski gerekend. De Pool vervolledigde zijn hattrick. Bayern wipt zo opnieuw over Leipzig naar de leiding in de Bundesliga en telt 2 punten meer. Dortmund blijft op een zesde stek steken met een magere 39 punten.