Haaland voert bisnummer op in Revierderby met pareltje (video)

Borussia Dortmund heeft de beladen derby in het Ruhrgebied tussen Schalke 04 en Dortmund gewonnen met …, jawel 0-4. Haaland en Sancho waren de grote uitblinkers. Haaland scoorde twee keer. Vooral zijn eerste goal was fabelachtig. Sancho was goed voor een goal, een assist en een pre-assist. Invaller Thomas Meunier was de enige Belg die op het veld kwam bij Dortmund, Benito Raman viel in bij Schalke.