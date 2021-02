Droomdebuut voor Vlap met goal en assist, maar net geen stunt bij Bayern

Michel Vlap was deze winter overbodig bij Anderlecht en zo stond hij dit weekend niet tegenover Cercle maar wel tegenover Bayern München. De Nederlander miste zijn start niet want al na 9 minuten maakte hij zijn allereerste goal in de Bundesliga. Op een besneeuwd veld gaf hij Neuer het nakijken met een strak schot.

Na een halfuur nam hij ook een hoekschop voor zijn rekening. Die bal kopte ploegmaat Pieper tegen de touwen. Promovendus Bielefeld trok zo met een dubbele voorsprong de rust in.

Bayern panikeerde nog niet en de onvermijdelijke Lewandwoski zorgde snel voor de aansluitingstreffer. Maar Gebauer zorgde al net zo snel opnieuw voor een verschil van twee doelpunten. Ook in die derde goal had Vlap een klein voetje.

De bezoekers gooiden alles in de strijd om Bayern af te houden, maar doelman Ortega werd toch nog twee keer geklopt door Tolisso en Davies. Zo kon Vlap na 90 minuten op het terrein niet helemaal tevreden zijn met het onverwachte punt tegen de leider.

Opmerkelijk, Vlap is na Dimata, Zulj en Thelin de vierde Anderlecht-huurling die dit weekend wist te scoren.