Borussia Dortmund gaat ook in Freiburg de boot in na geweldige blunder van de doelman

Na twee moeizame zeges was de druk bij Dortmund-trainer Edin Terzic eventjes wat minder. Maar in Freiburg liep het weer volledig mis voor Dortmund, zonder Rode Duivels op het wedstrijdblad.

Zeven minuten. Meer had Freiburg niet nodig in de tweede helft om Dortmund uit te tellen.

Bij de 2-0 van de thuisploeg zag Dortmund-doelman Hitz er niet goed uit. Hij miskeek zich compleet op een afstandschot van Schmid en kon de bal uit zijn kooi halen.

Na de aansluitingstreffer van de 16-jarige Moukoko kregen de bezoekers even hoop. Maar meer zat er niet in voor Dortmund, dat een slechte zaak doet in de strijd om de CL-plaatsen.