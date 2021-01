Haaland mist voor het eerst in z'n carrière een penalty, maar Dortmund wint

Na 20 minuten leek Dortmund opnieuw af te stevenen op een zorgwekkende nederlaag. Het incasseerde in eigen huis tegen Augsburg al na 10 minuten een tegendoelpunt. En erger nog, het wrong even later de kans om gelijk te maken de nek om.

Haaland mocht een elfmeter trappen, maar voor het eerst in zijn profcarrière slaagde de Noor er niet in om zo'n kans te verzilveren. Hij knalde hard op de lat.

Dat was even slikken voor de thuisploeg, maar Dortmund kon toch de rug nog rechten. Delaney hing de bordjes in evenwicht en na de pauze ging BVB erop en erover. Eerst scoorde Sancho en na een owngoal van Augsburg was de partij beslist.