Schalke krijgt les in efficiëntie van onvermijdelijke Müller en Lewandowski

In de beginfase kwam Schalke op enthousiasme tot kansen tegen Bayern, maar doelman Neuer stond pal met enkele knappe reddingen. Het doelpunt viel aan de overkant: Müller kopte raak: 0-1.

Na de rust was het moment van Robert Lewandowski gekomen. De Pool zette zijn doelpuntenreeks voort. Hij scoorde voor de 11e match op een rij tegen Schalke, voor de 8e uitmatch op een rij en ook voor de 8e opeenvolgende competitiematch.

In de slotfase maakten Müller - weer via een kopbal - en Alaba het verdict nog zwaarder voor Schalke: 0-4. Bayern ligt op koers voor een negende titel op een rij in de Bundesliga na de nederlagen van Leipzig, Leverkusen en Dortmund. Schalke blijft allerlaatste, na de eerste zege van het seizoen pakte het nu weer 0 op 9.